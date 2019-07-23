Платежные терминалы оказались под угрозой запрета из-за нового закона

Ассоциация банков Россия (АБР) предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.

Соответствующее письмо направлено в Федеральную налоговую службу. В нем говорится, что угроза нависла над QIWI и рядом региональных компаний из-за принятого 16 июля Госдумой закона, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах, передает РИА «Новости».

«Указанный в письме законопроект сильно повлияет на доступность финансовых услуг для населения в отдаленных регионах. Причиной этого будет невозможность переоборудования существующих терминалов, подключенных к онлайн-кассам, новыми ККТ», – сообщил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко.

По его словам, поместить ККТ в корпус терминала невозможно, а если оборудовать терминал снаружи, оборудование могут унести злоумышленники.

«Ввиду низкой маржинальности, терминалы в отдаленных регионах будут перенесены в более густонаселенные места. Сложно представить цифровую экономику в «бумажном виде», при том что в стране активно развивается онлайн-фискализация», – заявил он.

Сейчас на территории России работает около 150 тыс. платежных терминалов и большинство из них не позволяют интегрировать ККТ внутрь корпуса.

Госдума приняла поправки в закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» 16 июля.