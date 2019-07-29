Украинский депутат назвал «дебилами» противников Дня Победы

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

«Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем «Памяти и примирения», ... а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?» – сказал депутат изданию Страна.ua.

По словам Бужанского, с современными немцами украинцы и так живут в мире, а «с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала», он мириться не хочет.

Он напомнил также, что в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. В итоге, отметил он, получается, что в стране празднуют освобождение от фашистских захватчиков, а СССР – оккупант.

Кроме того, по его мнению, красный мак, который на Украине надевают взамен георгиевской ленточки, выглядит нелепо. Бужанский напомнил, что этот символ относится к Первой мировой войне.

Напомним, ранее в понедельник Бужанский раскритиковал идею переименовать Россию в «Московию».

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