В партии Зеленского оценили идею переименования России

Депутат Рады «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал идею переименовать Россию в «Московию», сообщили украинские СМИ.

Как пишет «Страна.ua», комментируя идею однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она не имеет смысла.

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.

По его словам, подобные заявления «демонстрируют неадекватность». Бужарский также оценил решение экс-президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».

«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана – легализация нацизма», – сказал Бужанский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».

Напомним, ранее на Украине уже заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

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