Американские СМИ рассказали об уникальном шансе Зеленского

Успех партии «Слуга народа» на прошедших на Украине парламентских выборах дает Владимиру Зеленскому широкие возможности для реформирования страны, говорится в редакционной статье американской The Washington Post.

«Политическая элита Украины много раз упускала возможности стабилизировать страну и гарантировать ее независимость от России. Теперь такой шанс появится у совершенно новой команды людей», – передает ИноТВ содержание публикации.

WP отмечает, что партия Зеленского на минувших выборах получила абсолютное большинство мест в парламенте, став политической силой, показавшей такой результат впервые с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

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Зеленский, который прежде играл роль президента в популярном телесериале, теперь получил уникальную возможность выполнить свои обещания, констатирует автор статьи.

Washington Post советует Зеленскому использовать свою «беспрецедентно обширную власть», чтобы трансформировать Украину, обеспечив ей будущее. Президента Украины призывают провести долгожданные реформы, в том числе реформы судебной системы и экономики, причем действовать ему рекомендуют быстро.

Издание подчеркивает, что масштабы проблемы коррупции на Украине трудно переоценить: систематически на политику правительства оказывают влияние олигархи, в судебной системе и прокуратурах работает «огромное количество» коррумпированных чиновников. Кроме того, не раз блокировались реформы, поддержанные западными правительствами и Международным валютным фондом.

По мнению WP, Зеленский может доказать, что его правительство будет иным. Для этого ему необходимо провести реформы, а также дистанцироваться от украинского олигарха Игоря Коломойского, говорится в статье.

Оглушительные победы Зеленского на выборах выделили Украину среди других стран Восточной Европы, «где зачастую демократия скомпрометирована или просто-напросто не существует», пишет The Washington Post.

«США, которые при администрации Трампа поддерживают украинский суверенитет, должны сделать все возможное, чтобы помочь Зеленскому. Однако только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех», – заключает издание.

Напомним, по данным ЦИК Украины, партия украинского президента «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов.

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