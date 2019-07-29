Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка

Центробанк приказом от 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Ассоциация» (Нижний Новгород), сообщили в пресс-службе регулятора.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что банк «Ассоциация» не отразил в отчетности наличие денежных средств на счетах в иностранном банке.

Доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств, сообщили в ЦБР.

Также подчеркивается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

«Ассоциация» является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 170-е место в банковской системе России.

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «РАМ банка».