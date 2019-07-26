ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «РАМ банка».

По данным ЦБ, банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков. Кроме того, банк заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

Кредитный портфель «РАМ Банка» характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения. Инспекционная проверка выявила низкое качество значительной части предоставленных «РАМ Банком» кредитов. Кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Представленная «РАМ Банком» отчетность подтвердила основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление «РАМ Банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

«РАМ Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 296 место в банковской системе России.