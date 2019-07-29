Китай разрешил импорт сои из всех регионов России

Власти Китая разрешили импортировать соевые бобы из всех регионов России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов.

Информацию об этом передает ТАСС. Причины такого решения не называются.

Напомним, в апреле в МИД Китая объявили о намерении КНР нарастить закупки сои у России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему России выгодна «торговая война» США и Китая, а также писала о том, чем Россия может порадовать китайского покупателя.