Китай собрался нарастить закупки сои у России

Китай намерен увеличить объемы закупок сои у России, заявил представитель МИД КНР.

Замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй отметил, что спрос на сельхозпродукцию из России в Китае растет. «Мы покупаем у вас пшеницу, сою, кукурузу, мясо», – уточнил он, передает ТАСС.

По словам дипломата, за 2018 год Китай импортировал около 100 млн тонн сои, в том числе 35 млн из США.

«Мы хотим покупать больше у России. Пока это количество еще незначительное, но мы считаем, что по мере увеличения производства мы будем повышать импорт сои из России: он может составить 5-9 млн тонн. Рынок открыт для российских друзей», – сказал Ханьхуэй.

Посол России в КНР Андрей Денисов подтвердил, что профильные ведомства двух стран уже договорились об экспорте сои из европейских регионов России.

Интерес к поставкам из России также связан и с торговой войной между Китаем и США. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие российские продукты помимо сои могут заинтересовать Китай.