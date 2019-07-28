Эксперт объяснил, почему американский сенатор выступил в защиту «Северного потока – 2»

«Событие интересное, ведь Пол воспринимается как член команды Трампа, и как человек, явно стремящийся, в том числе, к улучшению отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения о том, что американский сенатор Рэнд. Пол помешал принятию санкций против участников проекта «Северный поток - 2».

«Сенатора Рэнда Пола воспринимают в качестве одного из лидеров анти-интервенционистского крыла в команде Дональда Трампа, – отметил эксперт-американист Борис Межуев. – Кроме того, были версии, что сенатор Пол может стать неким тайным спецпредставителем США в переговорах с Ираном. В любом случае, ясно, что позиция Рэнда Пола имеет значение для Трампа, как уравновешивающая позицию помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона». Напомним, что Болтона считают одним из главных интервенционистов в команде Трампа.

Ранее американское издание The Daily Beast сообщило о том, что сенатор-республиканец Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода «Северный поток - 2». Сообщается, что Пол Как перенес рассмотрение в комитете Сената по иностранным делам законопроекта, который налагает санкции на суда, занимающиеся укладкой морской части газопровода, а также связанных с этим юридических и физических лиц.

В некоторой степени, к поступку сенатора следует отнестись как к тому, что Трамп не хочет усугублять конфронтацию, отметил эксперт. «С другой стороны, очень сложно говорить о том, что это именно позиция Трампа. Дело в том, что Рэнд Пол всегда придерживался такой точки зрения. Он занимал бы эту позицию вне зависимости от того, получил бы он одобрение президента. В этом смысле он – не индикатор каких-то изменений позиции внутри администрации Трампа», – отметил Межуев.

Однако надо учесть наличие большого количества сведений о том, что Пол пользуется симпатией президента США, является или может стать негласным дипломатическим представителем Трампа, напомнил эксперт. Кроме того, отметил Межуев, позиции Рэнда Пола сильнее, чем у его единомышленников – противников интервенционизма.

«Коллега Рэнда Пола по республиканской партии Джастин Эмеш вообще покинул партийные ряды, поскольку не мог поддерживать свою антивоенную позицию среди республиканцев. У Рэнда Пола немного другая ситуация. У него сильны семейные корни, он очень хорошо интегрирован в движение Tea Party» («Чайная партия» или «Движение чаепития» – прим. ВЗГЛЯД). Напомним, что отец Рэнда Пола, бывший конгрессмен-республиканец Рон Пол, считается «крестным отцом» этого правоконсервативного течения.

«Ясно, что с такими фигурами как братья Кох, у него давние связи, – рассказал Межуев. – Он очень хорошо опирается на определенный сегмент республиканской партии, которая имеет отношение к либертарианскому движению, к той же Tea Party, к той, в некоторой степени ультраправой группе, которая нацелена на сокращение интервенционистской активности США».

Эксперт резюмирует: с одной стороны, к поступку сенатора Пола надо отнестись как к индивидуальному действию парламентария. Но с другой стороны, свидетельства о том, что Пол пользуется доверием Трампа – знак того, что президент США «отстраивает себя от линии советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео».

«По крайней мере, в том, что касается России, – отметил Межуев. – В том, что касается Ирана, не думаю, что возможны какие-то радикальные изменения позиции Вашингтона, здесь Трамп очень сильно связал себя с линией Болтон-Помпео. Но в том, что касается России и Сирии – то тут возможностей для маневра у Трампа больше. По всей видимости,

Пол – один из тех людей, через которых Трамп пытается не довести дела до окончательного клинча с Россией

– и использовать Россию для решения каких-то своих проблем. В частности, вопроса Северной Кореи, того же иранского вопроса, и в целом как партнера для решения целого ряда международных вопросов, сложных для Соединенных Штатов».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, какую цель преследуют Соединенные Штаты, пытаясь сорвать строительство «Северного потока – 2».

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