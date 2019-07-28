Глава дипмиссии США в Грузии установила американский флаг на Казбеке

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд, проводящая отпуск в стране аккредитации, покорила Казбек и водрузила там американский и грузинский флаги, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Миссия выполнена», – отмечает в своем сообщении на этот счет посольство США.

Американский дипломат Элизабет Руд активно включена в кампанию #spendyoursummeringeorgia («Проведи лето в Грузии»), которая началась после введенных Россией ограничений на авиасообщение с Грузией из-за антироссийских митингов в Тбилиси.

Напомним, США призвали Россию восстановить авиасообщение с Грузией и туризм. При этом в Тбилиси уже решили перестать тратить деньги для привлечения россиян.

Поток россиян в Грузию сокращается, страна может потерять из-за этого больше 750 млн долларов.

Отметим, что обещавший завести в Грузию туристов с Украины банкир Мамука Хазарадзе недавно был обвинен в финансовых махинациях.

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