Обещавший завести в Грузию украинских туристов банкир обвинен в финансовых махинациях

Основатель крупнейшего в Грузии ТВС-банка Мамука Хазарадзе, недавно заявивший о своих политических амбициях, а также его бизнес-партнер Бадри Джапаридзе обвинены генпрокуратурой страны в легализации незаконных доходов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Им вменяется легализация незаконных доходов на сумму в 16 млн 754 тыс. долларов, что грозит бизнесменам заключением на срок до девяти лет.

Они вызваны в генеральную прокуратуру, а в суд направлено прошение об их заключении.

Недавно Мамука Хазарадзе, чей банк активно участвует в строительстве самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа, заявил о том, что создаст в сентябре движение. По мнению местных аналитиков, он готовился стать новым политическим лидером к выборам в парламент в 2020 году.

Когда из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Москва ограничила авиасообщение и туризм, Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов.

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