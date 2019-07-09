В Грузии появился новый авторитетный политический лидер

Учредитель крупнейшего грузинского ТВС-банка Мамука Хазарадзе поддержал «протест молодого грузинского поколения против оккупации и насилия» и в связи с этим объявил о создании в сентябре нового движения для «объединения страны и сохранения ее независимости и свободы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Свое решение он обосновал тем, что в Грузии развиваются «целенаправленные процессы разделения общества, противостояния в нем, что приобретает чрезвычайные формы».

Банкир заявил, что в его движении объединятся те, кого привлекают «идеи государственного строительства современного западного типа».

Напомним, что в следующем году в Грузии пройдут выборы в парламент, и очевидно, что Мамука Хазарадзе готовится к участию в них.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее он в связи с ограничениями России на авиасообщения и туризм заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов.

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