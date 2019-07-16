Грузия перестала тратить деньги для привлечения российских туристов

В нынешнем году Грузия не выделила денег на маркетинг в России для привлечения туристов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Квривишвили, на эти цели в 2013-2018 годах на российском рынке было потрачено 13 млн лари (4,6 млн долларов), что составляет немногим более 18 процентов от общих маркетинговых затрат по продвижению привлекательности Грузии за рубежом.

В этом году администрация туризма в основном расходовала средства для привлечения туристов из стран Евросоюза и Персидского залива, Китая, Америки и Японии.

В прошлом году Грузию посетило рекордные 1,4 млн россиян, этот показатель мог вырасти в этом году, но из-за антироссийских акций в Тбилиси Москва ввела ограничения на авиасообщения и туризм. Грузия оценила потери от этого как минимум в 750 млн долларов.