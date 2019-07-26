США призвали Россию восстановить авиасообщение с Грузией и туризм

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд призвала Россию отменить ограничения на авиасообщение с Грузией и туризм, которые были введены 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Сейчас, когда лидеры Грузии и России высказали готовность к стабилизации отношений, мы призываем Россию снять запрет на авиасообщение, разрешить своим гражданам приезжать в Грузию, чтобы восстановить контакты между народами», – заявила она грузинской телекомпании «Палитра».

«Торгово-экономические отношения между Россией и Грузией отвечают интересам народов этих стран», – отметила она.

«Грузия безопасная страна, дружелюбная, гостеприимная. Мы проводим здесь отпуск», – сказала Элизабет Руд.

По ее словам, «правительство Грузии четко дало понять, что Грузия безопасна для туристов, в том числе российских».

При этом дипломат назвала территории Абхазии и Южной Осетии «оккупированными Россией».

Ранее она называла ограничения, которые ввела Россия против Грузии в сфере авиаперевозок и туризма, являются «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».

С 8 июля Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. Сообщалось, что Грузия может потерять из-за этого больше 750 млн долларов.

Поток российских туристов в Грузию сократился более чем на 20%, а сама страна перестала тратить деньги для привлечения россиян.

При этом обещавший завести в Грузию туристов из Украины банкир Мамука Хазарадзе недавно был обвинен в финансовых махинациях.

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