Поток российских туристов в Грузию сократился более чем на 20%

За вторую неделю июля, после вступления в силу 8 июля запрета на полеты в Грузию, количество российских туристов в этой стране сократилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает TBC Research.

Запрет авиасообщения между двумя странами привел к серьезному падению числа россиян, которые прибывают в Грузию на самолетах. Однако сократилось и количество туристов из России, прибывающих сухопутным транспортом: с 8 по 15 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Грузию приехало на 1,7% российских путешественников меньше, пишет «Интерфакс».

Авторы исследования отметили, что путешественники, прибывающие в Грузию на самолетах, обычно тратят во время отпуска больше денег. Таким образом доходы страны от российских туристов за 12 месяцев должны сократиться приблизительно на 50%.

Напомним, в TBC Research рассказали, что за вторую неделю июля количество российских туристов, прибывающих в Грузию самолетами, сократилось почти на 80%.