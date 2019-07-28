Умер тележурналист Владимир Кара-Мурза-старший

В воскресенье в возрасте 59 лет умер российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза-старший, сообщил его сын.

Кара-Мурза-младший сообщил в Twitter, что его отец «ушел в 8 утра, в день своих именин».

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. Причина смерти журналиста не называется.

Владимир Кара-Мурза-старший родился в 1959 году. В 1981 году он окончил исторический факультет МГУ по специальности «Преподаватель истории новейшего времени».

С 1992 года работал на телевидении: до 1993 года являлся редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК «Останкино» (ныне – Первый канал), а после перешел в первую в России частную общенациональную телекомпанию НТВ.

В 1993-1995 годах – корреспондент службы информации телекомпании НТВ, создавал сюжеты для программ «Сегодня» и «Итоги». Затем, до апреля 2001 года, был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Сегодня в полночь».

С марта 2000 по январь 2002 года – автор и ведущий еженедельной исторической программы «Свидетель века», изначально выходившей на НТВ, затем на «ТВ-6».

Также являлся ведущим программ «Тушите свет», «Грани», «Место печати».

В 1996 году за свою профессиональную деятельность был удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России». С 2007 года являлся членом Академии российского телевидения.

В 2004 году стал одним из создателей «Комитета-2008». В 2018 году был одним из доверенных лиц Григория Явлинского на президентских выборах.