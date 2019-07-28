Стрельба произошла в нью-йоркском Бруклине

Один человек погиб, 11 пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин в Нью-Йорке.

По словам источников в правоохранительных органах, стрельбу устроили во время уличной вечеринки, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание New York Post.

Погиб один человек, пострадали 11 – их доставили в больницы. Полиция ищет нападавшего.

Ранее массовая стрельба произошла на курорте в США, погибли 12 человек.