Минобороны обнародовало уникальные фотографии ко Дню Военно-морского флота

Министерство обороны России обнародовало ранее не публиковавшиеся фотографии выдающихся флотоводцев: главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок, сообщили в пресс-службе ведомства в преддверии Дня Военно-морского флота.

Новый мультимедийный раздел с фотографиями выдающихся российских флотоводцев появился на сайте военного ведомства в День ВМФ.

«Широкой общественности представлены как черно-белые, так и современные цветные фотоснимки из семейных альбомов, большинство из которых ранее никогда не публиковались», – отмечается в сообщении на сайте Минобороны.

В разделе представлены фотографии легендарного адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, отца атомного флота России адмирала Сергея Горшкова и других выдающихся российских флотоводцев.

Помимо этого, в разделе опубликованы сведения о славных страницах из истории флота. Например, о том, как отряд подводных лодок под командованием Анатолия Сорокина впервые в истории советского флота за полтора месяца прошел 25 тысяч миль в подводном положении, ни разу не всплывая на поверхность.

Напомним, День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпало на 28 число. В этот день в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет главный военно-морской парад. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих и юнармейцев.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани – и в сирийском порту Тартус. Так, жителей Севастополя в День ВМФ ждет уникальное событие.

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