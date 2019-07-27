Путин осмотрел предметы с затонувшего в XIX веке английского корабля

Президент России Владимир Путин на острове Гогланд в Финском заливе ознакомился с коллекцией предметов, поднятых археологами с затонувшего в XIX веке судна.

Президенту и сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали фаянсовую и стеклянную посуду, текстиль и секстант, поднятые с морского дна, передает ТАСС.

Глава государства также поговорил с двумя участниками образовательного проекта «Океанариум», очищавшими артефакты от грязи и ила.

Найденное у берегов острова судно, по мнению археологов, было английским, сообщил Путину сотрудник Центра подводных исследований Русского географического общества Роман Прохоров.

Название корабля установить пока не удалось, однако специалисты установили, что он перевозил посуду из Англии в Санкт-Петербург. В 1856 году судно попало в шторм возле Гогланда, опрокинулось и затонуло.

Ранее глава государства погрузился на дно Финского залива к обломкам затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 «Семга», чтобы почтить память погибших подводников минутой молчания. Президент рассказывал, какие впечатления он получил от этого путешествия.