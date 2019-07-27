Путин описал погружение к обломкам затонувшей подлодки

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам затонувшей во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодки Щ-308 «Семга».

«Впечатления, я бы сказал, яркие... Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления (остались) не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Президент пояснил, что не управлял батискафом во время погружения. Он рассказал, что при спуске на дне поднялось облако ила, но позже оно рассеялось и дало возможность рассмотреть затонувшую подлодку с разных сторон.

Напомним, президент погрузился на дно Финского залива, чтобы почтить память погибших подводников минутой молчания.