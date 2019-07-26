Молдавия захотела получить от России скидку на газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает убедить Москву предоставить его стране скидку на газ.

Додон рассказал, что обратился с соответствующей просьбой к главе российского государства Владимиру Путину, передает RT со ссылкой на RTR Moldova.

Как пояснил президент Молдавии, без скидки властям страны придется поднять тарифы.

Додон рассчитывает, что Молдавия получит скидку с 1 сентября.

Если транзит газа по украинской территории будет прекращен, то ситуация станет сложнее, признал президент Молдавии – его стране «сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс». В случае сохранения транзита нужно будет обсудить его условия и «договариваться о цене газа на следующий год».

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Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?

На днях премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что закупки российского газа выгоднее для страны, чем приобретение его через реверсные поставки на Украине.

Додон уже высказывал беспокойство в связи с возможным прекращением транзита газа через Украину.

В июне «Укртрансгаз» предложил Молдавии импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, но Додон заявлял, что вопрос снижения цены на российский газ может быть решен на встрече с Путиным.