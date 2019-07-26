Аниту Цой на скорой увезли с концерта Лепса

Певицу Аниту Цой увезли на скорой с концерта артиста Григория Лепса на фестивале «Жара» в Баку, об этом сообщают СМИ.

Цой повредила ногу во время падения, за ней приехала карета скорой помощи, передает «Sputnik Азербайджан».

В октябре 2018 года сообщалось, что Аните Цой потребовалась срочная госпитализация после выступления в Кубани.