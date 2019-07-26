Суд обязал Никитский ботанический сад поменять статую Флоры на бюст Ленина

Бронзовую статую богини Флоры в Никитском ботаническом саду заменят на мраморный бюст Ленина. Такое решение принял суд Севастополя, сообщил представитель национального научного центра РАН.

Первоначально на месте памятника в 1937 году установили бюст председателя Совнаркома Вячеслава Молотова, имя которого тогда носил сад. В 1957 году его заменили на бюст Ленину, который в 1962 году был признан памятником истории и архитектуры, передает «Интерфакс».

Убрать бюст вождя решили в 2012 году, во время празднования 200-летия ботанического сада. Тогда украинские власти и руководство сада установили на его месте статую Флоры. Однако в 2016 году, уже в период российской юрисдикции, на этом месте по-прежнему значился бюст Ленина.

Несоответствие выявили в 2018 году во время проверки комитета по охране культурного наследия. Чиновники вынесли постановление о возвращении бюста Ленина на свое законное место.

«Никитский сад пытался сопротивляться в судах, потому что с ботанической, эмоциональной, исторической точки зрения логичнее в центральном партере Никитского сада Флора, а не Ленин, но суд постановил (иначе), затем была апелляция (ее сад тоже проиграл)», – сказал представитель ботсада.

Ранее в Никитском ботаническом саду сообщили, что китайские веерные пальмы на южной части полуострова находятся под угрозой гибели из-за завезенных в Крым пальмовых долгоносиков и мотыльков.