У Крымского моста установят памятник

Власти Крыма намерены установить памятник святому апостолу Андрею Первозванному на одной из смотровых площадок у Крымского моста, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.

«Крымчане поддержат такую красивую историю, чтобы первым всех гостей с Крымского встречал святой апостол Андрей Первозванный. Он, по легендам, свидетельствам историков, культурологов, церковным традициям, очень много времени провел в Тавриде, и путь его начинался именно с Керчи», – цитирует РИА «Новости» Новосельскую.

Памятник святому апостолу будет установлен на въезде в Керчь со стороны Крымского моста. Было выбрано самое наблюдаемое место со стороны моста. Площадка составляет примерно около 1,3 га.

В Крыму и в Севастополе уже есть несколько памятников апостолу Андрею, но монументального объекта нет. Внешний вид монумента будет определен на творческом конкурсе. Ориентировочно работы по строительству памятника должны завершиться в 2022-2023 году.

Ранее на мосту через Керченский пролив уложили все рельсы, смычка прошла под сводом железнодорожной арки. В середине июня по Крымскому мосту проложили первый железнодорожный путь. Тогда же был спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста.



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