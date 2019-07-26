Хирург показала внешность голливудских звезд без пластики

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва воспользовалась программой и показала, как бы сейчас выглядели голливудские звезды, если бы не прибегали к современным процедурам по омолаживанию.

Результаты работы пластического хирурга в программе Future Face приводит телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.

Так, под фильтры специалиста попала 50-летняя Дженнифер Лопес, «возраст лица» которой сейчас, как показало картографическое программное обеспечение, составляет всего 32 года.

Черты лица ровесницы Лопес, 50-летней Дженнифер Энистон, согласно проведенному анализу, соответствуют женщине 39 лет.

Кроме того, хирург поработала в программе над лицами 52-летней Николь Кидман и 50-летней Рене Зельвегер.

Между тем новую волну популярности переживает российское приложение FaceApp. Многие пользователи, в том числе российские и зарубежные знаменитости, публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, какими они будут в старости.

При этом в США забеспокоились, что российские технологии старения могут угрожать американской национальной безопасности.