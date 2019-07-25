Напавшим на машину Порошенко оказался российский боевик «Азова»

На капот автомобиля экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Госбюро расследований прыгнул боец нацбатальона «Азов» россиянин Никита Макеев, сообщают украинские СМИ.

Макеев известен под псевдонимом «Одиссей», передает «Страна.ua», указ о вступлении его в украинское гражданство подписал президент Владимир Зеленский.

В своем Facebook Макеев разместил видео, в котором рассказал, что он пытался показать экс-президенту страны.

«Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году я приехал воевать за независимость Украины, поставив на это все, что у меня было: собственность, здоровье и семью», – заявил Макеев в ролике.

Он пояснил, что купил четыре бронежилета, три из которых сумел вместе с приятелями прострелить на полигоне. Бронежилет, который не удалось прострелить, он планировал передать Порошенко.

Макеев добавил, что не покушался на здоровье и жизнь политика. «Много чести, Петр Алексеевич. Я не для того рисковал жизнью в Донбассе, чтобы внутри мирного города Киев совершать подобное. Я считаю, нельзя на вас совершать покушения. Я считаю, что вас и ваших подельников, вашу семью нужно судить и конфисковать все ваше имущество», – заключил он.

Макеев ранее воевал в составе батальона «Азов», он четырежды просил в администрации Порошенко о получении гражданства, но получал отказы.

Напомним, в четверг после допроса Порошенко в Государственном бюро расследований несколько человек окружило автомобиль политика и помяло машину.

Порошенко, против которого завели 11 уголовных дел, не явился на допрос в Госбюро расследований Украины, вместо этого его адвокат передал соответствующее заявление с просьбой о переносе даты.

Однако позже в Госбюро сообщили, что допрос экс-главы государства все же состоялся.