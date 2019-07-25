Машину Порошенко помяли с криками «сдохни, Петя»

После допроса экс-президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований несколько человек окружило автомобиль политика и помяло его, сообщают украинские СМИ.

На месте также произошла драка, передает «Страна.ua». Корреспондент издания заснял происходящее на видео.

Ранее сообщалось, что Порошенко, против которого завели 11 уголовных дел, не явился на допрос в Госбюро расследований Украины, вместо этого его адвокат передал соответствующее заявление с просьбой о переносе даты.

Однако позже в Госбюро сообщили, что допрос экс-главы государства все же состоялся.