Американская журналистка восхитилась российским «Макдоналдсом»

Журналистку Business Insider Кэти Уоррен впечатлил столичный «Макдоналдс», который она посетила во время своей недавней поездки в Россию.

Американская журналистка рассказала, что не увидела мусора, недоеденной еды за столиками, помещение было просторным и чистым, передает РИА «Новости».

Уоррен порадовали возможность сделать заказ в терминале на нескольких языках, оперативность выдачи заказов и более обширный, чем в США, выбор блюд из морепродуктов.

«Когда я вернулась в Америку, я заглянула в ближайший «Макдоналдс», прямо через дорогу от моего нью-йоркского офиса, и увидела, что в меню нет ни роллов с рыбой, ни креветок», – поделилась журналистка.

Она также отметила, что ей понравился раздел меню «По-итальянски вкусно». Уоррен призналась, что ожидала увидеть заведении «блюда из типично русских ингредиентов»: например, бургер с икрой или мороженое с водкой.

По словам журналистки, за комплект из сэндвича, картошки и напитка она отдала 204 рубля, в то время как в США тот же набор обошелся бы приблизительно втрое дороже.

Уоррен добавила, что в московском кафе бургер был более свежим, в заведении присутствовал бесплатный Wi-Fi, а при посещении благоустроенной зоны со столиками снаружи «Макдоналдса» и уборной не было нужно вводить код.