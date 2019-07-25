Внутри украинской диаспоры в Чехии завелись рэкетиры

В украинской диаспоре, являющейся крупнейшей в Чехии (около 140 тыс. человек), криминальные группировки собирают дань с богатых соотечественников, следует из ежегодного доклада Национального центра по борьбе с организованной преступностью (НЦБОП).

«Эта преступная деятельность доминирует, прежде всего, среди граждан украинской национальности, жертвами которых становятся их соотечественники, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Чехии. В случае отказа от получения за определенную финансовую сумму так называемой «охраны» со стороны этих криминальных элементов, украинские предприниматели подвергаются угрозам насилия», – говорится в докладе.

В нем также сообщается, что такая деятельность с 2018 года ведется во всех регионах Чехии, кроме Центрально-чешского, Устецкого и Карловарского краев, передает РИА «Новости».

Из доклада следует, что в прошлом году существенно увеличилось количество преступлений в кибернетической сфере: оно возросло с 5,7 тыс. случаев в 2017 году до 6,8 тыс. Основная их масса пришлась на сферу интернет-торговли. Кроме того, согласно данным полиции, из Словакии продолжают поступать различные виды стрелкового оружия. Оно переделывается из боевого таким образом, чтобы его можно было легко восстановить до прежнего состояния.

НЦБОП обращает внимание компаний на опасность нелегального предоставления работы иностранцам, которые, как отмечается, сами нередко становятся на преступный путь.