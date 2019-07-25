Введена компенсация за изъятые судом квартиры, приобретенные у мошенников

В четверг Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает компенсации за изъятое судом жилье, с которым ранее совершались сделки с нарушением закона, для добросовестных приобретателей.

В настоящее время Гражданский кодекс предусматривает возможность изъятия такой недвижимости судом у добросовестных наследников и покупателей в случае приобретения жилья у мошенников, которым оно досталось незаконным путем.

Новая норма закрепляет правило об однократной денежной компенсации для добросовестных владельцев жилья, которое изъял суд, передает ТАСС.

Компенсацию планируют выплачивать из государственной казны. Ее размер будет равняться сумме реального ущерба. Или же при выплате компенсации будут исходить из кадастровой стоимости истребованной недвижимости. При этом выбирать будет сам правообладатель после вступления в законную силу судебного акта об истребовании.

Чтобы получить компенсацию, пострадавший должен будет подать соответствующий иск, а денежные средства будут перечисляться лишь на основании вступившего в силу судебного решения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что этот закон «будет иметь обратную силу», чтобы в суд с требованием о компенсации могли обратиться и те, «кто лишился жилья до 1 января 2020 года, именно с этой даты новый закон будет действовать».

Ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что «если речь идет об истребовании жилья, то очень важно предусмотреть дополнительные меры по защите имущественных прав добросовестных граждан, чтобы лишившись жилья, они не оказались на улице».

Напомним, Госдума также одобрила во втором чтении закон, предусматривающий запрет выдачи микрозаймов под залог жилья.