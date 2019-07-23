Госдума одобрила во втором чтении запрет выдачи микрозаймов под залог жилья

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию для предотвращения неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности, передает РИА «Новости».

В целях предотвращения и пресечения мошенничества проектом закона запрещается выдавать займы, обязательства по которым обеспечены залогом жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя.

Володин подчеркнул, что недопустимо, когда граждане лишаются единственной квартиры из-за незначительного, по сравнению с ее стоимостью, микрокредита.

Кроме того, МФО смогут идентифицировать клиентов с помощью госинформсистем, что «позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных».

В рамках второго чтения Госдума распространила такой запрет и на выдачу займов, обеспеченных залогом доли в праве на общее имущество, а также правом требования дольщика в отношении жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Отмечается, что запреты будут действовать только в отношении частных МФО.

Вместе с тем устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО и устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) таких компаний: с 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 млн рублей, с 1 июля 2021 года – 2 млн, с 1 июля 2022 года – 3 млн, с 1 июля 2023 года – 4 млн, а с 1 июля 2024 года – 5 млн рублей.

Требования не будут распространяться на МФО предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которых является Россия, ее субъект или муниципальное образование.

Также запрещается вносить в уставный капитал микрофинансовой компании заемные средства и находящееся в залоге имущество, увеличивать его путем зачета требований, за исключением денежных требований о выплате дивидендов в денежной форме.

При неденежной форме оплаты акций (долей в уставном капитале) такой компании стоимость направляемого имущества не должна превышать 20% цены их размещения.

Ранее сообщалось, что россияне стали набирать микрокредиты меньшими суммами.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прогноз Всемирного банка, согласно которому в России с учетом двукратного роста закредитованности граждан может возникнуть финансовый пузырь.