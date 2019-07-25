Эксперт объяснил, можно ли сервисы по доставке еды наказать за трудоустройство мигрантов

Чтобы доказать свою непричастность к незаконному найму мигрантов в качестве курьеров, «Яндекс.Еда» должна предоставить договор с организацией-посредником, заявила газете ВЗГЛЯД юрист, эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова.

Ранее стало известно, что онлайн-сервис «Яндекс. Еда» могут оштрафовать за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. В компании в ответ заявили, что не нанимают курьеров, а работают со сторонними компаниями по доставке.

«Яндекс. Еда» должна предоставить документы о том, что привлекает партнеров. То есть у них есть договор с организацией, поэтому эти люди с ними в трудовых отношениях не состоят. Если они этих документов предоставить не смогут, то любые действия – например, вы передали письмо человеку, будут означать, что вы допустили его к трудовой деятельности», – объяснила Ерошенкова.

Согласно российскому законодательству, иностранцев можно привлекать к работе только при соблюдении определенных условий, говорит юрист.

«Если речь идет о визовых иностранцах (въехавших в страну по визе), то организация должна иметь разрешение на привлечение их на работу. Если они не визовые, то у иностранцев должен быть патент, разрешающий им работать», – заявила Ерошенкова.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности в Москве грозит юрлицам штрафом от 400 тысяч до одного миллиона рублей.