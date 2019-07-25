Китайские СМИ рассказали, что позволит России победить в космической гонке

Тот факт, что Россия научилась превращать солнечную энергию в энергию лазера, расширил возможности применения лазерного оружия в космосе. Вполне вероятно, что именно это позволит России обогнать США в завоевании космических просторов, пишет китайский портал Sina.

Еще в прошлом веке США и СССР проводили испытания лазерных установок в военных целях, однако в наши дни эта гонка выходит на новый уровень, передает ИноТВ содержание статьи китайского военного обозревателя Чжана Чжаочжуна.

Автор статьи поясняет, что лазерная установка – это оружие, использующее лазер с высокой энергией излучения, которое способно поражать или выводить из строя заданную цель при помощи направленной передачи лазерного луча.

Сейчас Россия занимает ведущее место в области теоретических исследований, а США – в области применения лазерного оружия, констатирует китайское издание, отмечая, что уже в ближайшем будущем Россия разработает новое спутниковое лазерное оружие, которое «будет во всем лучше американского».

Уже в 2020 году, пишет автор статьи, в России планируют начать использовать данную технологию. Новое российское оптическое оборудование, преобразующее солнечную энергию в лазер, будет устанавливаться на орбитальных спутниках. Это станет новым способом добычи электроэнергии и позволит изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников, сообщает Sina.

Чжаочжун отмечает, что в США с 2015 года ведутся разработки и испытания лазерного оружия. Американцы готовятся к его применению в условиях настоящих боевых действий, указывает он. Однако у существующего американского лазерного оружия есть один серьезный недостаток: после атаки ему нужно 20 часов, чтобы перезарядиться, поясняет военный эксперт.

Даже мощные генераторы на кораблях не смогут обеспечить такие американские лазерные пушки достаточным количеством электричества, не говоря уже о небольших спутниках. А получать электроэнергию в космосе химическим путем невыгодно, так как «каждый грамм спутника стоит дороже золота», подчеркивается в статье.

Поэтому тот факт, что Россия уже научилась превращать в лазер солнечную энергию, сделало более реальным применение ее оружия на практике в космосе – и наверняка позволит ей в ближайшем будущем обогнать США, заключает Sina.

Ранее президент России Владимир Путин предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал», подчеркнув, что «именно такие виды оружия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».

Военный эксперт Константин Сивков отмечал, что в XXI веке лазерное оружие будет эффективно применяться в сфере ПВО для поражения воздушных, как правило, дозвуковых целей на «относительно небольшом удалении в зоне самообороны».