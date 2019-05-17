Путин назвал главное российское оружие 21-го века

Президент Владимир Путин в ходе итогового совещания, посвященного развитию Воздушно-космических сил, предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал», подчеркнув, что «именно такие виды оружия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».

«Рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал», – заявил Путин.

Российский лидер также предложил обсудить на итоговом совещании по развитию воздушно-космических сил, которое проходит в пятницу, ход разработки перспективных вооружений, а также лазерного оружия.

«Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах, имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что «своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».

В феврале инфраструктура для лазерного комплекса «Пересвет» была создана в российских войсках, все поступившие установки развернуты в установленных местах дислокации. Тогда же Путин заявил, что лазерные установки «Пересвет» подтвердили свои уникальные характеристики. Комплекс заступил на боевое дежурство в ВС России с 1 декабря.

В марте сообщалось, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», от которых США не могут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний.