В российских войсках развернули все лазерные комплексы «Пересвет»

Инфраструктура для лазерного комплекса «Пересвет» создана в российских войсках, все поступившие установки развернуты в установленных местах дислокации, сообщили в Минобороны.

«Для подготовки к заступлению комплексов «Пересвет» на боевое дежурство в течение 2018 года была подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Все поступившие лазерные комплексы уже развернуты в установленных местах дислокации, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что лазерные установки «Пересвет» подтвердили свои уникальные характеристики. Комплекс заступил на боевое дежурство в ВС России с 1 декабря.