Эксперт рассказал о недостатках и достоинствах лазерного и гиперзвукового оружия

«В случае массовых поставок гиперзвукового оружия на флот оно окажет радикальное влияние на морских театрах военных действий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Он также рассказал о задачах лазерного оружия. О том, что именно эти виды вооружений станут определяющими в XXI веке, заявил Владимир Путин.

Лазерное и гиперзвуковое оружие будут в XXI веке влиять на ход и исход боевых действий, отметил вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

В пятницу президент России Владимир Путин предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал», подчеркнув, что «именно такие виды оружия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».

По оценке Сивкова, наибольшее влияние будет оказывать гиперзвуковое оружие. Но говорить о том, что оно будет абсолютно определяющим, не приходится, так как «существуют другие системы оружия и задачи, которые гиперзвуковым оружием не решаются, например, ведение боя общевойсковыми соединениями».

«В случае массовых поставок гиперзвукового оружия на флот оно окажет радикальное влияние на морских театрах военных действий. Оно обеспечит соотношение сил в нашу пользу. Наши возможности значительно возрастут», – сказал Сивков.

По его словам, то же самое можно сказать в части поражения наземных объектов.

«Существующие системы ПВО не могут противостоять гиперзвуковым ракетным системам. Кроме того, появление гиперзвукового оружия в системе стратегических ядерных сил практически гарантирует в долгосрочной перспективе возможность нивелировать любые системы противоракетной обороны», – пояснил эксперт.

Лазерное оружие, утверждает Сивков, не окажет существенного влияния на ход боевых действий. «Лазерное оружие может работать только в условиях ясной погоды, отсутствия запыленности. Если имеется даже небольшая дымка, эффективность лазерного оружия резко падает», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в XXI веке лазерное оружие будет эффективно применяться в сфере ПВО для поражения воздушных, как правило, дозвуковых, целей на «относительно небольшом удалении в зоне самообороны». Если цель движется слишком быстро, то луч может не успеть прожечь ее.

«Лазерное оружие может быть использовано в общевойсковом бою для решения задач ослепления и уничтожения систем наблюдения современной бронетехники, а также вывода из строя всех оптико-электронных средств ведения разведки», – подытожил Сивков.

Добавим, что президент в своем выступлении подчеркнул: «Своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».

В феврале инфраструктура для лазерного комплекса «Пересвет» была создана в российских войска. Все поступившие установки развернуты в установленных местах дислокации. Тогда же Путин заявил, что лазерные установки «Пересвет» подтвердили свои уникальные характеристики. Комплекс заступил на боевое дежурство в вооруженных силах России с 1 декабря прошлого года.

В марте сообщалось, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», от которых США не могут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний.

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