Одна из запущенных КНДР ракет оказалась новой разработкой

По оценке южнокорейских властей, Северная Корея во время запуска в четверг испытала новую ракету малой дальности, передает Reuters.

Как заявили источники в министерстве национальной обороны Республики Корея, предположительно новая ракета пролетела порядка 690 километров, а другая – 430 километров. Обе упали в Японское море, передает ТАСС.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Вашингтон также сообщало, что в одном случае был запущен снаряд малой дальности.

Ранее в четверг комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух неустановленных снарядов.

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