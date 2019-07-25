Роскачество сочло формальным подход магазинов к правилам продажи молочной продукции

Магазины крупных торговых сетей в России соблюдают правила продажи молочной продукции, а несетевые торговые точки подошли к новшеству формально, заявили в Роскачестве.

«Эксперты Роскачества изучили молочные полки большого числа сетевых и несетевых магазинов в различных регионах страны. Как оказалось, все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования: отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Некоторые сети лишь дополнительно оформили ценники, а другие выделили каждый вид продукции, поставив на отдельные полки.



Однако в несетевых магазинах продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделялись от «полностью натуральной» молочной продукции, либо разделение было номинальным.

В Роскачестве подчеркнули, что новые правила в целом соблюдаются, но многие посетители магазинов не могут сразу определить, где находится тот или иной тип молочки.



«Особенно это касается небольших и несетевых магазинов. Значительная часть таких объектов торговли подошла к вопросу разделения молочной полки формально – ценники с обозначением «БЗМЖ» напечатаны мелким шрифтом, и как итог не происходит визуального, интуитивного разделения продукции для потребителя», – сообщили в Роскачестве.

Ранее газете ВЗГЛЯД рассказали о минусах новых правил продажи молочной продукции.

Напомним, в России изменились правила продажи молочной продукции. С 1 июля продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Специалисты Роскачества проверили, как производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров выполняют требования нового регламента.