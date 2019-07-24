ВСУ обстреляли журналистов

Журналисты пресс-службы народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил глава ведомства Даниил Безсонов.

«В ходе работы пресс-службы народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия», – цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Глава народной милиции ДНР уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее в Донбассе на мине подорвались два украинских силовика, еще двое получили ранения.

В воскресенье штаб «ООС» сообщил, что с полуночи 21 июля в зоне проведения украинской силовой операции в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня. ВСУ нарушили перемирие в Донбассе и обстреляли территорию ДНР.