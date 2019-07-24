Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Вынесено постановление о назначении открытого судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кузнецова Алексея Викторовича, обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, на 6 августа 2019 года, в 11:30 мск», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Там добавили, что особый порядок рассмотрения уголовного дела подразумевает признание вины и согласие обвиняемого со всеми обвинениями.

Напомним, Франция выдала России Кузнецова по запросу Генпрокуратуры в январе 2019 года.

В январе предполагаемой американской соучастнице Кузнецова Жанне Булах вынесен обвинительный приговор в совершении мошенничества и легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции.

2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова – Валерия Носова за мошенничество.