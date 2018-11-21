Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Франция удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого мошенничестве, растрате и легализации имущества.

«3 января 2019 года, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию», – сообщили в Генпрокуратуре.

Кузнецова в России обвиняют в мошенничестве (10 эпизодов), растрате (три эпизода) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (девять эпизодов).

Действиями Кузнецова, по версии следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтранстинвест» причинен ущерб на сумму более 14 млрд рублей.

В Генпрокуратуре отметили, что с декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона.

Французские суды подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова и выдали декрет о выдаче. Кузнецов обжаловал решение.

«Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В январе предполагаемой американской соучастнице Кузнецова Жанне Булах вынесен обвинительный приговор в совершении мошенничества и легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции.

2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова - Валерия Носова за мошенничество.