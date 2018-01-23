Вынесен приговор американской соучастнице экс-министра финансов Московской области

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданке США Жанне Булах: она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Согласно сообщению СК, поступившему в газету ВЗГЛЯД, дело в отношении Булах было выделено в отдельное производство, так как США отказались экстрадировать ее, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами. В связи с этим суд проходил в заочной форме, без участия обвиняемой.

«Следствием и судом установлено, что Булах под руководством бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у МУП Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализации денежных средств», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, соучастники похитили деньги в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд рублей.



По данным следствия, роль Булах заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы и контроле над движением денежных средств.



Кроме того, в ходе следственных действий на территории России были обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию.

Ранее уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. В настоящее время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого Алексея Кузнецова из Франции в Россию.



Приговором суда Булах назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее потерпевшие заявили гражданский иск к Жанне Булах, имеющей американское гражданство, которая обвиняется в хищении 11 млрд рублей бюджетных средств Московской области.