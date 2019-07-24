В иркутском ОНФ оценили угрозу «второго Чернобыля»

Ситуация с возможным загрязнением почвы и воды из-за брошенных на территории завода «Усольехимпром» хранилищ со ртутью действительно очень серьезная,заявил газете ВЗГЛЯД эколог, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Иркутской области Сергей Апанович.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что без рекультивации завода, расположенного в Иркутской области, ртуть может попасть в Ангару, что приведет к экологической катастрофе, масштабы которой будут сравнимы с аварией на Чернобыльской АЭС.

«Опасные отходы находятся на территории не первый год, а сам завод представляет из себя руины. В цехе ртутного электролиза нет ни окон, ни стен. По оценкам специалистов, в цехе находится не менее пятисот тонн ртути, настоящее ртутное озеро. Со слов специалистов цеха ртутного электролиза, в шламонакопителе (хранилище вроде пруда) находится еще около девятисот тонн ртути», – заявил Апанович.

Вся территория завода, обанкротившегося в 2017 году, – около двадцати четырех тысяч квадратных километров. Опасность для экологии представляет не только на сам завод, но и шламонакопитель. «Усилиями ОНФ удалось добиться введения режима ЧС, но только на территории цеха, а не на шламонакопителе», – посетовал эколог.

Шламонакопитель должен находиться под слоем воды, чтобы не происходило испарения ртути, говорит Апанович. Но несколько лет назад воду слили: «Кто-то очень умный решил использовать этот шлам при производстве железобетонных конструкций. Слили воду и стали вывозить шлам непосредственно на ангарский цементный завод».

По данным Иркутского филиала академии наук, в той местности концентрация паров ртути превышает предельно допустимую норму в сорок тысяч раз, говорит эксперт: «Надо учитывать, что ртуть начинает активно испаряться уже при температуре восемнадцать градусов – ею пропитаны все железобетонные конструкции цеха ртутного электролиза. Даже в зимнее время там невозможно дышать, хотя вроде бы и стен уже нет».

По словам Апановича, на очистку территории от ртути власти дважды выделяли суммы в десятки миллионов рублей. В 2018 году документация очередной раз не прошла госэкспертизу, поэтому процесс застопорился.