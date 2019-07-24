В России предупредили об угрозе «второго Чернобыля»

Необходимо создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области, в противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, «Усольехимпром», который был признан банкротом в 2017 году, – это огромное химически опасное предприятие, которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии, передают «Известия».

«Собственники добывающего хлор завода «Усольехимпром» выкачали из него все, что можно и бросили на произвол судьбы... В его корпусах хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них – под давлением», – сообщила Радионова.

Руководитель Росприроднадзора отметила, что рядом с предприятием протекает Ангара, и если скважину на заводе прорвет, то река будет загрязнена.

«Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», – считает Радионова.

Росприроднадзор уже обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации этого опасного предприятия. Радионова добавила, что это не единственный такой объект в России – их много, например, Коркинский угольный разрез.

Она призвала владельцев опасных объектов заранее подготавливать резервные средства на устранение негативных последствий на них.

Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.