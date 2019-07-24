Частным МФО запретили выдавать займы под залог жилья

Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья.

Закон был разработан, чтобы предотвратить попытки кражи жилья у граждан, передает РИА «Новости».

Депутаты сочли недопустимым ситуацию, когда человек теряет единственное жилье из-за незначительного в сравнении с его стоимостью микрокредита. Закон позволит прекратить волну жилищного рейдерства в регионах.

При этом закон не распространяет свое действие на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых является государство, регионы или муниципалитеты.

В новом законе также значительно увеличен размер собственных средств МФО, дающий право на выдачу кредитов. Он определен в 5 млн рублей, вместо действующих 10 тыс. рублей. Кроме того, расширены функции регулирования деятельности микрофинансовых организаций Центробанком.

Закон начнет действовать в России с 1 октября 2019 года.

В 2017 году президент России Владимир Путин сравнил микрофинансовые организации с процентщицей из романа Достоевского, он поручил разработать концепцию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг вплоть до 2030 года.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести к появлению нелегальных кредиторов.