ЦБ не поддержал запрет микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести к появлению нелегальных кредиторов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме.

«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», – сказала глава ЦБ, передает ТАСС.

В 2017 году президент России Владимир Путин сравнил микрофинансовые организации с процентщицей из романа Достоевского, он поручил разработать концепцию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг вплоть до 2030 года.

Говоря о состоянии российской экономики Набиуллина заявила, что инфляция в стране сейчас находится на уровне 5,1% в годовом выражении, вернется к целевому уровню в 4% в начале 2020 года.

По ее словам, месячные темпы роста инфляции уже опустились до соответствующих цели регулятора в 4%. «Поэтому будем считать, что вот это отклонение инфляции от нашей цели было и по времени не очень продолжительным и не столь значительным», – отметила Набиуллина, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что пик инфляции в этом году составил 5,3% – ниже, чем ожидал ЦБ. Ограничить рост инфляции помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году, подчеркнула глава ЦБ.

Также Набиуллина заявила, что Банк России не стремится заработать на краткосрочных колебаниях курса валют. «Хотела бы еще раз подчеркнуть: Банк России действует на долгосрочной основе. Мы не валютный спекулянт, мы не стремимся заработать на краткосрочных колебаниях обменных курсов», – сказала Набиуллина.

Миссия регулятора по управлению золотовалютными резервами – это обеспечить их сохранность и возможность воспользоваться в любых обстоятельствах, отметила глава ЦБ.

Ранее газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщила, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений, что является «плохим знаком» для мира.