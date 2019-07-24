После трагедии в хабаровском лагере продолжают отдыхать почти 200 детей

Двое пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей остаются в больнице, в самом лагере продолжают отдыхать более 190 ребят, сообщила помощница губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

По ее словам, состояние пострадавших детей удовлетворительное.

«На данный момент дети находятся в Хабаровске. Их транспортировали в детскую краевую больницу. Они находятся под наблюдением врачей. <...> У детей было зафиксировано отравление угарным газом», – передает телеканал «360» слова Томченко.

По ее словам, пострадавших планировали отправить из Комсомольска в Хабаровск санавиацией вместе с родителями, но в итоге родители лишь подписали необходимые для транспортировки документы.

Тем временем в самом лагере продолжают отдыхать дети. Вопрос о закрытии в данное время решается.

«На данный момент в лагере находится более 190 детей. В целом смена не закрыта. Кого-то забирают родители», – рассказала Томченко.

В администрации Солнечного района рассказали, что смену не закрыли, поскольку сотрудники «Холдоми» ждут указаний своего руководства.

Тем временем правительство края рекомендовало закрыть лагерь и смену.

«Принято решение закрыть лагерь, дети вывозятся. Сейчас там находятся 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей», – передает ТАСС слова министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой.



Она не уточнила, когда именно лагерь будет полностью закрыт.



Глава региона Сергей Фургал сообщил, что готовятся документы, необходимые для закрытия лагеря.

Во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, во время которого погибли четыре ребенка.

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил, что установленные в сгоревшем лагере под Хабаровском палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества.

Напомним, ранее в среду в МЧС рассказали о результатах последней перед трагедией в палаточном лагере проверки.