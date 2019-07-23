Иванка Трамп поздравила Джонсона с получением должности в «Соединенном Кингстоне»

Поздравляя Бориса Джонсона с избранием на пост главы британской Консервативной партии и премьера Великобритании, дочь президента США Иванка Трамп допустила опечатку, которая рассмешила читателей.

В своем Twitter Иванка Трамп назвала Джонсона «следующим премьер-министром Соединенного Кингстона» (United Kingston), допустив ошибку в названии Соединенного Королевства (United Kingdom).

После этого дочь американского лидера исправила опечатку, однако пользователи продолжили публиковать в комментариях скриншоты с ошибкой, сопровождая их комментариями: подписчики написали, что «интернет ничего не забывает», и что они «уже увидели ее первую попытку».

Также пользователи вспомнили ошибку отца Иванки Дональда Трампа, который однажды написал «принц Китов» (prince of Whales) вместо «принц Уэльский» (prince of Wales).

The internet never forgets. Is the United Kingston next to Whales? pic.twitter.com/6IAtq7vBmN — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) 23 июля 2019 г.

«Я уверен, новый премьер-министр Соединенного Кингстона будет рад встретиться с принцем Китов», – написал один из комментаторов.

Ранее американский президент заявил в своем Twitter, что Джонсон «будет великолепен» на новом посту.