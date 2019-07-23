Трамп заявил, что Джонсон будет «великолепен»

Американский лидер Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он будет великолепен!» – написал Трамп в Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2019 г.

Ранее главой британской Консервативной партии избрали бывшего министра иностранных дел и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Борису Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.