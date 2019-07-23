Трамп заявил, что Джонсон будет «великолепен»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Избран новый премьер-министр Британии
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Россия не готова к наплыву китайцев
«Голодающая» Соболь разогревает Навального
Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества
Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Персидском заливе. Подробности...
Парламент никому не известных людей
Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
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Русских на Западе любят из-за хакеров
Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
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Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг другаПодробности...
Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом
Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителейПодробности...
В Москве появится храм с прозрачной стеной
В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долиныПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
Обсуждение: 166 комментариев
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