Число «вероятно сбитых» США иранских беспилотников возросло

Глава центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что американские военные, вероятно, сбили не один, а два иранских беспилотника.

Об этом Вотел сообщил в интервью CBS, передает ТАСС.

18 июля Дональд Трамп сообщил, что иранский дрон сбит кораблем ВМС США, однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что у Тегерана нет информации об уничтожении беспилотника. В США отвергли эти сообщения Ирана, однако иранские военные предоставили видео с доказательствами своих слов.